Ташкент, , 10:01 — REGNUM Юнусабадская линия метро в Ташкенте закрылась из-за технических работ, сообщили 19 марта в пресс-службе «Узбекистанских железных дорог».

Отмечается, что работники готовят к запуску новые станции метрополитена. Руководство Ташкентского метрополитена обещало открыть линию в ближайшее время.

Отметим, утром 19 марта была закрыта Юнусабадская линия метро. При этом ни пассажиров, ни работников станции не предупредили. Ранее сообщалось, что второй этап Юнусабадской линии метро запустят в марте 2020 года.