Элиста, , 10:01 — REGNUM На территории Калмыкии вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом, об этом было заявлено 18 марта на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл глава Республики Бату Хасиков, сообщила пресс-служба главы республики.

Бату Хасиков дал указание о введении дополнительных мер, в частности, о необходимости проведения термометрии на автовокзалах, прекращение приема посетителей в дневных и круглосуточных стационарах, Доме ребенка, домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В регионе также принято решение об ограничении на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек.

Всего под наблюдение медиков на территории Республики попали 66 жителей, все они вернулись из-за рубежа. На данный момент в больницах остаются семь человек, установлены восемь контактных с ними.

«На сегодняшний день в Калмыкии нет подтвержденных случаев коронавируса. Применяются и соблюдаются всевозможные меры по защите: выделены средства, приобретены лекарственные препараты, средства защиты; все, кто прибыл к нам из эндемичных регионов, находятся под наблюдением», — уточнил Хасиков.