Москва, , 10:05 — REGNUM Медицинские учреждения России подготовлены к разным сценариям развития ситуации с распространением коронавируса нового типа. Развёрнуто более 55 тыс. инфекционных коек, включая свыше 12 тыс. коек для реанимационных мер, говорится в опубликованном 19 марта сообщении правительства РФ.

Указано также, что в больницах готовы 396 обсерваторов, 7,5 тыс. мельцеровских боксов, более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Кроме того, дополнительно будут закуплены более 500 аппаратов ИВЛ и 17 аппаратов ЭКМО.

«В медицинских организациях создан запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты», — подчеркнули в правительстве.

В распоряжении медучреждений — 6 тыс. врачей-инфекционистов, около 2 тыс. пульмонологов, более 18 тыс. медсестёр.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве допустили усиление при необходимости ограничительных мер, призванных не допустить распространения в стране коронавируса COVID-19.

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