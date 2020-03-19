Махачкала, , 10:07 — REGNUM Следственные органы в Дагестане завершили расследование дела против бывшего первого заместителя Кизилюртовского межрайонного прокурора, который угрозами требовал от подчиненного вернуть якобы украденные у него деньги. Он предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что в декабре 2018 года фигурант дела обнаружил пропажу 15 тыс. долларов, которые якобы находились в бардачке его машины. Он предположил, что деньги украл его коллега — помощник Кизилюртовского межрайонного прокурора, который за день до этого по его поручению ездил на этом автомобиле.

Однако обвиняемый не стал сообщать о пропаже денег в правоохранительные органы, а решил лично проверить подчиненного на причастность к краже. Для этого он дважды принудил помощника прокурора пройти психофизиологическое тестирование под предлогом проверки его доводов.

Получив от специалиста результаты тестирования, обвиняемый потребовал от подчиненного и его родителей вернуть ему указанную сумму. В противном случае он грозился распространить порочащие сведения и устроить преследование по службе.

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