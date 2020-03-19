Кызыл, , 09:56 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Туве разъяснили ситуацию с отсутствием медицинских масок в республике. По их словам, в ближайшее время средства индивидуальной защиты поступят в аптеки, передали ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Тем временем, образовавшийся дефицит намерены восполнить местные жители. В тувинском отделении общества слепых и предприниматели начали изготавливать многоразовые медицинские маки.

«Минздрав дополнительно организует видео мастер-класс по изготовлению масок, который запустят в социальные сети республики», — отметили в правительстве.

Напомним, на территории республики введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, помимо прочего сотрудники регионального минздрава должны проконтролировать наличие медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках и торговых сетях, а УФАС — провести мониторинг цен на эти товары.

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