Вашингтон, , 10:04 — REGNUM В нескольких американских штатах правоохранительные органы обратились к преступникам с просьбой временно прекратить противозаконную активность в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующе сообщения появились на официальных страницах в социальных сетях некоторых полицейских участков.

В частности, с подобным обращением обратились сотрудники офиса шерифа в штате Колорадо.

«Офис шерифа просит прекратить любую преступную деятельность до дальнейшего уведомления. Мы сообщим вам, когда можно будет вернуться к обычному преступному поведению», — гласит призыв.

Напомним, в настоящее время вспышка коронавируса распространилась практически на все страны мира. Количество скончавшихся достигает 9 тыс. человек, заразившихся — 150 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге усилили меры санитарной безопасности в метрополитене