Омск, , 09:55 — REGNUM Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» в Омске вручены 3800 ветеранам. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в мэрии города.

Уточняется, что всего в Омске проживают более 6000 ветеранов Великой Отечественной войны. Администрации городских округов организуют вручение юбилейных медалей на дому.

Напомним, юбилейная медаль учреждена указом президента РФ в ознаменование 75-летия Великой Победы.

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