Новосибирск, , 09:54 — REGNUM Правительство Новосибирской области сообщило о поступлении тканевых масок в продажу ряда киосков Роспечати в Новосибирске и Бердске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что эти маски немедицинские и применяются на пищевом производстве и в местах большого скопления людей, но «имеют весь функционал медицинских масок».

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, на продажу получено разрешение, но в аптеках они появятся только после процедуры получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

«Региональные власти оказывают всяческое содействие в скорейшем решении этого вопроса», — подчеркнул Гончаров.

Сегодня, 19 марта, в продажу поступили 2 тысячи штук, стоимость одной около 10 рублей, в упаковках по пять штук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бердске на предприятии «Медсклад» было запущено новое производство тканевых масок широкого назначения.

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