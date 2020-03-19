Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве многие учреждения культуры закрыты для посетителей в связи с карантином по коронавирусу. Но москвичи и гости столицы могут их посетить, не выходя из дома, сообщается на портале градоначальника.

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Столичные музеи, выставки, библиотеки и культурные центры представили проекты, с которыми можно познакомиться в интернете онлайн. Например культурную программу подготовили музей-заповедник «Царицыно», «Коломенское», музей космонавтики, государственный музей А.С. Пушкина и др.

С экспозициями музеев можно ознакомиться в проекте «Музейная Москва онлайн», где можно посетить 148 виртуальных выставок и увидеть 40 тыс. экспонатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предлагает во время карантина по коронавирусу нужно обязательно мыть руки водой с мылом, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку.

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