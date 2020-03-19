Тбилиси, , 09:55 — REGNUM Оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, призвал жителей Грузии заместитель директора Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, общаясь с журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Журналисты отметили, что автобусы муниципального транспорта стали ездить переполненными после запрета маршрутных такси. Имнадзе задали вопрос, не возросла ли опасность заразиться в этом случае.

«Ответ на это я могу дать один — наша рекомендация, которую, насколько я знаю, подхватили соцсети — «оставайтесь дома», — ответил представитель центра контроля заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 18 марта был введен запрет на работу маршрутных такси. Данный вид транспорта посчитали наиболее опасным с точки зрения заражения новой инфекцией.

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