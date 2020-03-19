Москва, , 09:49 — REGNUM В России создается искусственный дефицит медицинских масок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

«У нас в России более 15 производителей медицинских масок, и они могут в сутки выдавать до 2,5 млн штук своей продукции. Вполне достаточно, чтобы маски были в наличии в каждой аптеке. Почему их там нет? Напрашивается вывод об искусственном дефиците, созданном в чьих-то корыстных интересах», — заявила Епифанова.

По мнению парламентария, это грубейшее нарушение законного права граждан на защиту жизни и здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что предприятия в России, работая в три смены, могут выпускать около 1,5 млн масок в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают ужесточить наказание для спекулянтов