Пермь, , 09:47 — REGNUM В Пермском крае с каждым днем становится все больше граждан, которые попадают под наблюдение медиков из-за угрозы распространения короновируса. На 19 марта в регионе под меднаблюдением находятся 697 человек. Об это сообщила в Instagram министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Стоит отметить, на 17 марта медики наблюдали за состоянием 481 человека, на 18 марта под меднаблюдением находились 558 человек.

Увеличилось как число пермяков, которые отправлены на домашний карантин, так и число госпитализированных. На 17 марта в условиях стационара инфекционных отделений пребывали 22 человека, на 19 марта — 23пациента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае выявлено два случая коронавируса. Состояние здоровья пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

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