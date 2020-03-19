Москва, , 10:10 — REGNUM Специалисты Роскачества исследовали образцы 39 торговых марок восстановленного томатного сока и нектара. Оказалось, что не все производители добросовестно указывают на упаковке информацию о продукте, сообщает 19 марта пресс-служба организации.

Все образцы оказались безопасными и соответствующими техническим требованиям. Из них 13 могут претендовать на получение российского Знака качества.

Вместе с тем в трёх образцах нашли плесневые грибы, в двух — повышенное содержание 5-оксиметилфурфурола. Это вещество — продукт химического разрушения сахаров, его содержание говорит о качестве и безопасности ведения технологического процесса.

В трёх соках выявлено повышенное содержание соли, в четырёх обнаружен добавленный сахар. В двух продуктах найдена сорбиновая кислота, из-за этого консерванта их нельзя называть соком. В шести соках оказалось меньше глюкозы и фруктозы, что говорит о возможном чрезмерном разбавлении их водой.

Только в одном соке оказалось недостаточно мякоти. Ни в одном не найдено крахмала.

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