Нальчик, , 09:44 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ввел на территории республики режим повышенной готовности. Он начал действовать с 00:00 19 марта.

В соответствии с указом, опубликованном на сайте главы региона, с сегодняшнего дня в Кабардино-Балкарии запрещены все деловые, спортивные, зрелищные и любые другие массовые мероприятия.

Жителям региона и другим гражданам РФ, находящимся на территории республики, предписано воздержаться от поездок за пределы страны, а также в те субъекты РФ, где уже сложилась неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции. Данные об этих регионах публикуются на сайте Роспотребнадзора.

Тем гражданам, кто уже побывал в таких регионах, рекомендовано сообщить об этом по указанным контактным номерам телефонов, не обращаясь самостоятельно в медицинские организации.

К работодателям обратились с рекомендацией не направлять своих сотрудников в командировки ни за границу, ни в субъекты РФ, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

С 19 марта на строгий противоэпидемический режим с закрытием организаций переведены учреждения социального обслуживания населения, дома ребенка, детские дома и медицинские организации.

Помимо этого, режим повышенной готовности предполагает контроль органов власти за ценами на лекарства и продукты питания и другие товары, а также обеспечением их наличия в торговых сетях и аптеках.

Глава республики также перевел работу оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в круглосуточный режим.