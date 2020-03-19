Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Петербургские суды приступили к исполнению постановления президиума Верховного суда РФ и начиная с четверга переходят на особой режим. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с 19 марта подача документов в суд осуществляется через электронные интернет-приемные, доступ в здания правосудия ограничен для всех, кто не является участником судебного процесса. При этом самих служителей Фемиды обязали рассматривать только те дела, что носят безотлагательный характер.

«Речь идет об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие», — уточняют в пресс-службе. А также о делах в порядке приказного, упрощенного производства.

В случае малейшего проявления простудного заболевания работники судов остаются дома.

Меры, связанные с недопущением распространения нового вида коронавирусной инфекции, будут действовать как минимум до 10 апреля.