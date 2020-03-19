Канберра, , 09:35 — REGNUM Власти Австралии из-за коронавируса приняли решение ввести полный запрет на въезд в страну, заявил 19 марта премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По его словам, соответствующее положение начнет действовать с 21:00 20 марта (13:00 мск 20 марта).

Он уточнил, что порядка 80% всех случаев заболевания коронавирусом, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения вирусом за границей, либо контактов с теми, кто заразился за пределами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австралии ограничили продажу ряда лекарственных препаратов в аптеках страны из-за паники среди жителей, вызванной угрозой распространения коронавируса нового типа.

Так, в аптеках ограничат продажу ряда рецептурных лекарств, а также безрецептурных препаратов, среди которых — вентолин и парацетамол. Их будут отпускать не более одной упаковки на человека.

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