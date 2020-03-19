Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Екатеринбурге закрыли на карантин Музей истории города из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в учреждении.

Вместе с музеем закрываются и его филиалы (Водонапорная башня на Плотинке, Дом Метенкова и Дом Маклецкого). Все мартовские и апрельские мероприятия теперь переносятся на неопределённый срок.

Тем жителям, кто не желает прерывать свою связь с культурой, предлагают воспользоваться сайтом учреждения и страницами в социальных сетях. Там будут выкладываться лекции, онлайн-экскурсии и прочие познавательные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области запрещено проводить мероприятия численностью от 50 человек. В регионе официально подтверждён один случай заражения коронавирусом.

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