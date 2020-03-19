Пекин, , 09:32 — REGNUM Власти Китая продолжают кампанию по борьбе с нетрезвыми водителями на дорогах страны несмотря на эпидемию коронавируса, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, за время вспышки нового коронавируса в Китае, в стране было зафиксировано множество крупных дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Это сподвигло правоохранителей усилить надзор за водителями.

Полиция также усилит борьбу и с прочими правонарушениями, будь то вождение в состоянии физического и психологического истощения, сильной усталости, вождение без прав или перегруженных транспортных средств.