Москва, , 09:38 — REGNUM Контроль за безопасностью детей, которых перевели на дистанционное обучение, необходимо усилить. С таким призывом к родителям школьников обратились в Госавтоинспекции МВД России, передаёт 19 марта ТАСС.

В ведомстве отметили, что из-за перевода на удалённое обучение, отмены секций и дополнительного образования дети могут чаще находиться на улице.

«А это значит, что возрастают риски дорожно-транспортных происшествий с их участием», — сказали в Госавтоинспекции.

Родители должны напомнить детям о правилах безопасного поведения вне дома, а водители и пешеходы — проявлять больше внимания к детям на дороге, призвали в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта правительство РФ предупредило о возможном усилении мер, связанных с профилактикой распространения коронавируса. Дополнительные меры будут введены в случае необходимости.

Читайте также: В России при необходимости усилят ограничительные меры из-за COVID-19

А также: Роспотребнадзор объяснил, что будет с нарушителями карантина