Волгоград, , 09:31 — REGNUM Голубые ели в память о железнодорожниках, защищавших Сталинград в годы Великой Отечественной войны, высадили в Волгограде. Работники железной дороги присоединились к Всероссийской акции «Лес Победы», сообщили 18 марта в пресс-службе Приволжской железной дороги.

75 саженцев высадили на территории историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Количество елей приурочили к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В апреле 2020 года рядом с еловой аллеей установят памятный знак железнодорожникам — защитникам Сталинграда.