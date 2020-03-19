Пермь, , 09:28 — REGNUM В Пермском крае состояние здоровья двух местных жителей, госпитализированных с коронавирусом, удовлетворительное. Об этом сообщила на своей странице в Instagram министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Она отметила, что у женщины есть легкие признаки респираторного заболевания в виде кашля.

Напомним, в Прикамье выявлено два случая коронавирса. У мужчины диагностировано заболевании после поездки во Францию, у женщины — после визита в Швейцарию. В регионе веден режим повышенной готовности.

Ведомства и учреждения по возможности переходят на дистанционный формат работы, школьники отправлены на досрочные каникулы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выросло число граждан, находящихся под меднаблюдением