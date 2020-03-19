Майкоп, , 09:45 — REGNUM Статус социального предприятия впервые присвоили в Адыгее индивидуальному предпринимателю. Решением региональной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями этот статус получила бизнесмен Мария Шора, сообщили ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе министерства экономического развития и торговли республики.

Шора оказывает услуги по дневному уходу за детьми от одного года до 12 лет. Она также проводит занятия для детей с аутизмом и ДЦП, развивающие мастер-классы, акции для онкобольных детей и детей, находящихся в травматологическом отделении республиканской детской больницы, домашние праздники для многодетных семей. При этом услуги для детей до пяти лет, детей-инвалидов и детей из многодетных семей предприниматель оказывает бесплатно.

В министерстве отметили, что статус социального предприятия позволит девушке воспользоваться комплексом мер государственной поддержки бизнеса, предусмотренным для этой категории предпринимательства, в том числе финансовой в виде субсидий.

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