Москва, , 09:25 — REGNUM В связи с закрытием границ из-за короавируса гражданам предлагают путешествовать по России. Самыми дешёвые авианаправления для путешествий в апреле стали: из Москвы в Калугу (750 руб.), из Тюмени в Омск (880 руб.) и из Нягани в Белоярский (890 руб.), приводит данные сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Из Москвы в пределах 1500 руб. можно купить авиабилеты в Петрозаводск и Казань (1000. руб.), Псков (1100 руб.), Воронеж (1400 руб.) и Санкт-Петербург (1500 руб.).

Недорого слетать из Санкт-Петербурга в Москву (1500 рублей), Чебоксары (1800 руб.), Уфу и Калининград (2000 руб.), Киров (2300 руб.). Из Сочи дешевле всего перелеты в Ставрополь (1400 руб.), Ростов-на-Дону (1500 руб.) и Москву (1700 руб.).

Как сообщало, самыми лучшими городами России для путешествий на автомобиле стали Москва и Санкт-Петербург.

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