Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM Спасатели активизировали профилактическую работу в период дистанционного обучения детей на дому. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай.

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, взрослые обязаны предупреждать риски пожаров из-за шалостей детей.

«В то время, когда дети проводят большую часть времени дома, профилактика соблюдения правил обращения с электроприборами, печным отоплением и источниками огня приобретает особую актуальность», — отметил он.

В частности, родителей попросили обратить особое внимание на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка.

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