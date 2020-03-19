Белокуриха, Алтайский край, , 09:26 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор бывшему начальнику — лесничему отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Как следует из официального сообщенияСУ СК РФ, за то, что чиновник подготовил разрешительные документы на проведение проходных рубок в Белокурихинском участковом лесничестве, находящемся в природном парке краевого значения «Предгорье Алтая», достоверно зная о том, что они запрещены, суд назначил в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Установлено, что следствием заключения договора купли-продажи регионального министерства природных ресурсов и экологии с КАУ «Алтайлес» стал ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Следователи также отмечают, что имущества, на которое в ходе следственных действий был наложен арест, хватило, чтобы в полном объеме возместить этот ущерб.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК УМВД России по краю.