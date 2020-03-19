Благовещенск, , 09:35 — REGNUM В Приамурье закрывается ледовая переправа через Амур на пункте пропуска в Поярково, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Переправа, связывающая посёлок Поярково и китайский город Сюнькэ, из-за повышения среднесуточных температур перестала соответствовать условиям безопасности, и было принято решение о её закрытии. Переправа действовала с 13 января 2020 года.

«Международные грузопассажирские перевозки на этом направлении планируется возобновить к середине мая после открытия летней навигации», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье открылась международная ледовая переправа.