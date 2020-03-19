Самара, , 09:57 — REGNUM Пассажиров внутренних авиа и ж/д рейсов начали проверять в Самарской области. Об этом 18 марта сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По словам областного губернатора, 18 марта он проверил готовность самарского аэропорта и процесс выявления у прибывших из-за рубежа пассажиров симптомов коронавируса.

Отмечается, что при обнаружении ОРВИ симптомов пассажиров и работников воздушной гавани отправляют в медицинские учреждения.

Дмитрий Азаров поручил не только усилить контроль, но и с 19 марта начать проверку пассажиров внутрироссийских рейсов в аэропорту и на железнодорожных вокзалах области.

Губернатор Самарской области рекомендовал жителям без надобности не посещать общественные места с большим скоплением людей и массовые мероприятия, а при выявлении симптомов ОРВИ обращаться в медицинские учреждения.

Глава региона также напомнил, что по все вопросам можно получить консультацию на «горячей линии»: 8 (846) 307-77-77 , 8 (846) 225-70-82 в Самаре, 8 (8482) 98-88-87 в Тольятти, 8 (8464) 90-00-01 в Сызрани, 8 (8463) 59-59-58 в Новокуйбышевске.

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