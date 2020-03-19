Ставрополь, , 09:28 — REGNUM Мемориал в память о жителях Ставропольского края, погибших в боях при обороне и освобождении Крыма в года Великой Отечественной войны, установят на территории полуострова. Он появится на Мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма 1941−1944 годов, который находится на месте бывшего концлагеря «Красный», сообщили ИА REGNUM 19 марта в управлении по информполитике правительства Ставрополья.

Отмечается, что инициаторами установки мемориала выступили жители Крыма. Инициативу депутатов госсовета полуострова поддержало руководство Ставрополья и краевое отделение Российского военно-исторического общества.

Планируется, что памятник будет открыт в мае и приурочен к 75-летию Великой Победы. Однако сроки могут быть перенесены, если будут предприняты дополнительные меры предосторожности против распространения короновируса. В ближайшее время представители краевого отделения военно-исторического общества отправятся к Мемориалу жертвам фашистской оккупации Крыма, чтобы определиться с местом установки нового обелиска.

По данным управления, в годы Великой отечественной войны в боях на территории Крыма погибли 1123 ставропольца. На будущем мемориале будут высечены их имена.