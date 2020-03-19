Москва, , 09:23 — REGNUM Ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавируса, могут быть усилены в России при необходимости. Такое сообщение опубликовано 19 марта на официальном сайте правительства РФ.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры», — говорится в сообщении.

Под ограничениями понимаются отмены массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, противоэпидемические меры на предприятиях и в организациях. Лица, прибывающие из других стран, по-прежнему подлежат изоляции и жёсткому медицинскому наблюдению, подчеркнули в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре пояснили, что помещению в инфекционный стационар подлежат люди, нарушившие режим домашнего карантина по коронавирусу.

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