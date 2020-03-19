Уссурийск, Приморский край, 19 марта 2020, 09:31 — REGNUM Реконструкция Кугуковского водохранилища позволит защитить Уссурийск от наводнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Как рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Игорь Степаненко, защищать Уссурийский городской округ от наводнений будут пять гидротехнических объектов, все они вошли в программу реконструкции, а на Кугуковском водохранилище работы уже идут.
«Предусмотрено два этапа реконструкции — очистка дна от ила, углубление и непосредственно ремонт дамбы. Все работы должны быть завершены до конца этого года», — уточнил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, тяжелая техника очищает русла рек, которые летом топили Уссурийск.