Хабаровск, , 09:26 — REGNUM Роспотребнадзор и мэрия Хабаровска призвали работодателей проводить на предприятиях обязательную термометрию и дезинфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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В мэрии столицы Хабаровского края подчеркнули: Хабаровск — город транзитный. Это налагает на всех его жителей особые обязательства в период пандемии COVID-2019.

В числе предлагаемых мероприятий — термометрия на предприятиях, тотальная санобработка всего, что только можно подвергнуть дезинфекции, личная гигиена.

Всем работодателям предписано отправлять немедленно к врачам сотрудников с малейшими признаками простудных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Хабаровского края опроверг слухи о первом случае коронавируса в регионе. В Амурской области женщину будут судить за фейк о коронавирусе в интернете.