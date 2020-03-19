Богота, , 09:15 — REGNUM На сегодняшний день в Колумбии число случаев заражения новым типа коронавируса достигло 102. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны 19 марта.

Читайте также: Колумбия объявила ЧС из-за коронавируса

По данным ведомства, в стране было подтверждено ещё 27 новых случаев заболевания COVID-19.

https://twitter.com/MinSaludCol/status/1240463700622036992

Добавим, что больше всего случаев заражения инфекционным заболеванием зафиксировано в Боготе — 45, 13 случаев — в департаменте Валье-дель-Каука.

Также по теме: Колумбия закрывает границы из-за угрозы COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент Колумбии Иван Дуке объявил о введении в стране чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса. С этой же целью власти Колумбии решили закрыть границы страны.

Напомним, первый случай заражения вирусом COVID-19 был выявлен в Колумбии 6 марта.