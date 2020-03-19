Барнаул, , 09:02 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с мировой эпидемией коронавируса COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на то, что на Алтае пока не зарегистрировано ни одного заражённого, власти прописали алгоритм, которому рекомендовано следовать всем прибывшим в регион из стран, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией.

После обращения на горячую линию, таким категориям граждан предписано обеспечить режим самоизоляции на дому на срок 14 дней. При этом помещённому на карантин оформляется больничный лист. В случае появления первых респираторных симптомов людям следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные режимы повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19 вводятся в других российских регионах. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Россия даёт отпор коронавирусу».