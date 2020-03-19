Мехико, , 09:01 — REGNUM В Мексике зарегистрирована первая смерть от коронавируса, сообщается на странице министерства здравоохранения республики в Twitter.

Отмечается, что симптомы проявились у него 9 марта, также он болел диабетом. Сведений о возрасте умершего и о том, где он мог заразиться, не обнародовано.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта, в Мексике зарегистрировано 118 случаев заражения коронавирусом. Еще у 314 лиц, находящихся под наблюдением медиков, взяты анализы на COVID-19.

Ранее нижняя палата парламента Мексики одобрила создание фонда в размере $7,5 млрд для борьбы с коронавирусом.

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