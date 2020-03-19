Ванкувер, , 08:59 — REGNUM Студия Nightdive выпустила в Steam новую версию популярного старого шутера Sin — Sin Gold и объявила о том, что она уже работает над ремастером игры. Об этом 19 марта сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики написали, что в Sin Gold исправлены ошибки, связанные с работой игры, а также с проблемами её искуственного интеллекта. Они также отметили, что производительность была повышена за счет оптимизации, в игре появился новый контент и был восстановлен ранее утерянный.

Кроме того, Nightdive сообщила, что сейчас работает над ремастером Sin, который будет создан на основе её «движка» (базовая программа) Kex, который был использован при разработке Blood: Fresh Supply, Turok 2: Seeds of Evil и Forsaken Remastered. Ожидается, что ремастер выйдет в конце 2020 года или в начале 2021-го.

Оригинальная игра Sin студий Ritual Entertainment и Hyperion Entertainment вышла 9 ноября 1998 года. Игра стала достаточно популярной, однако достичь большего успеха проекту помешало то, что через десять дней после релиза Sin состоялся релиз культовой Half-Life (19 ноября 1998).

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