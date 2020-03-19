Владикавказ, , 08:58 — REGNUM В Северной Осетии на пункте пропуска «Верхний Ларс» скопилось 655 большегрузов. Такие данные приводит по ситуации на российско-грузинской границе на 18 марта ТАСС.

Напомним, проезд по Военно-Грузинской дороге в обе стороны закрыт с 02:00 16 марта из-за ухудшения погодных условий на грузинской территории. Очередь из грузовых машин стоит на российской территории. Сколько легковых автомобилей ждут открытия дороги, не уточняется, как и то, сколько машин скопилось на территории Грузии на въезд в Россию.

Между тем непогода лишь добавила проблем водителям автотранспорта, которые были намерены пересечь российско-грузинскую границу в районе пункта пропуска «Верхний Ларс». Основной проблемой стало решение властей Грузии с 16 марта временно закрыть границы из-за угрозы распространения коронавируса.

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