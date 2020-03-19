Тбилиси, , 09:02 — REGNUM Аплодисментами поблагодарили вечером 18 марта жители Грузии медиков за их усилия по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Общественное телевидение.

По данным журналистов, в грузинских городах прошла акция «Аплодисменты благодарности». Добровольцы организации «Сектор 3» и другие волонтеры призвали жителей страны в 21:00 по местному времени (20:00 мск) выйти на балконы и поаплодировать.

Сообщается, что люди аплодировали не только на балконах, но и на улицах. Подобные акции проводили также в странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии было выявлено 38 заболевших COVID-19. Власти призывают жителей не покидать дома без надобности.

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