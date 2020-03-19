Кейптаун, , 08:59 — REGNUM В ЮАР произошел резкий скачок случаев заражения коронавирусом. К настоящему моменту число заболевших достигло 116. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, во вторник, 17 марта, власти зафиксировали наибольшее число заражений вирусом за сутки — 23 случая, в результате чего по состоянию на утро среды, 18 марта, число инфицированных COVID-19 составило 85.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в ЮАР был выявлен 5 марта. По состоянию на утро четверга, 19 марта, подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем в любой другой стране Африки южнее Сахары.

Как отмечают эксперты, проблема заключается в том, что вирус быстро распространяется в бедных, перенаселенных районах. В связи с чем они прогнозируют дальнейший стремительный рост числа случаев заболевания.

Обеспокоенность также вызывает тот факт, что 14 случаев заражения вируса произошли при локальной передаче. Следует отметить, что большинство зараженных привезли вирус из-за границы, в частности, из Великобритании.

Со своей стороны, власти страны вводят новые меры по предотвращению распространения заболевания, среди которых закрытие границ и школ по всей стране.

Все школы в ЮАР закрыты на карантин со среды, 18 марта. Иностранцам, путешествующим из наиболее пострадавших стран, также запрещен въезд в ЮАР.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса объявил о национальном бедствии из-за распространения COVID-19 и влияния эпидемии на экономику ЮАР,

Читайте ранее в этом сюжете: Президент ЮАР объявил о национальном бедствии из-за коронавируса