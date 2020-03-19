Идлиб, Сирия, , 09:06 — REGNUM Место гибели российского лётчика Романа Филипова, чей самолёт был сбит боевиками в феврале 2018 года, обнаружено на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в эфире «Россия 24».

«Место гибели гвардии майора Филипова и по сей день — прифронтовая зона», — сказал журналист, уточнив, что на расстоянии 3 км проходит трасса М5 Алеппо — Дамаск.

Поддубный рассказал, что этот район освободила 25-я бригада Сирийских вооруженных сил. Место гибели лётчика искали по стоп-кадру с записи боевиков, запечатлевшей последний бой Филипова.

Поиск был трудным из-за сложного рельефа и однообразия местности. С изображение сверяли едва ли не каждый камень и дерево.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2018 года Роман Филипов облетал зону деэскалации Идлиб на Су-25, в самолёт попала ракета. Лётчик катапультировался и укрылся за камнем, однако оказался окружён террористами. Со словами «Это вам за пацанов!» Филипов привёл в действие гранату. Лётчику присвоили звание Героя России посмертно.

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