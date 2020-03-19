Владивосток, , 08:47 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 18 марта подписал постановление о введении на территория региона режима повышенной готовности, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал правовой информации.

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В постановлении перечислены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Приморье.

В первую очередь не рекомендуется выезжать за границу, а тем, кто вернулся из неблагополучных стран мира, сразу же вызывать медицинских работников на дом.

Оперативный штаб по организации мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 переведён в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

На 19 марта в Приморье нет официально зарегистрированных заболевших коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ожидают подтверждения результатов анализов шесть человек с предварительным диагнозом «коронавирус».