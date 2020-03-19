Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19, у которых болезнь протекает легко, в Грузии будут лечить на дому. Об этом 18 марта заявила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе после заседания межведомственного координационного совета, созданного в связи с распространением новой инфекции.

«Как известно, у 80−82% пациентов коронавирус протекает легко и те, у которых будут легкие проявления коронавируса, получат услуги семейного врача на дому», — сказала глава грузинского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии было зафиксировано 38 пациентов, заболевших COVID-19. Более 1300 человек находятся в карантине. В стране принимаются активные меры по предотвращению распространения новой болезни.

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