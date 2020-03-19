Москва, , 08:42 — REGNUM В России может быть введён новый тип занятости. Обсудить этот вопрос российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) планирует уже в марте. Как сообщает газета «Известия» 19 марта, в обсуждении примут участие представители Минтруда РФ, объединений работодателей и профсоюзов.

Читайте также: Коронавирус скорректировал работу РАН

Речь идёт о режиме неполной дистанционной занятости. Он предполагает совмещение работы на стационарном рабочем месте и удалённо. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт. При этом на сегодняшний день законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Также по теме: В Татарии чиновников переводят на удалённый режим работы

В письме сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова координатору РТК, вице-премьеру Татьяне Голиковой предлагается дополнить Трудовой кодекс статьёй «Временная удалённая работа». Согласно предложенному законопроекту, работодатель и сотрудник смогут заключать допсоглашение к трудовому договору, в том числе и в электронном виде. Место для удалённой работы сотрудник выбирает самостоятельно. При этом если он выполнил установленные нормы труда. Работодатель не имеет права снижать его зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу аналитического центра «Битрикс24», в России 42% работодателей готовы полностью перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса. Ещё 28% работодателей готовы в случае необходимости перевести на удаленную работу до 50% сотрудников. При этом 61% компаний не намерены изменять свой бизнес из-за распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Союзмультфильм» перейдет на особый режим работы из-за коронавируса