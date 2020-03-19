Абакан, , 08:41 — REGNUM В Абакане за прошедшие сутки не выявлено лиц, инфицированных коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в мэрии столицы Хакасии.

На заседании оперативного штаба 19 марта прозвучала информация о том, что дошкольные учреждения Абакана работают в обычном режиме. Численность детей, поступивших в дошкольные учреждения города, на 18 марта составляла 46% от всей численности посещающих детсады.

Детей в детсады принимают с обязательным прохождением утреннего фильтра. Уборка помещений производится с применением обеззараживающих средств, проводится обеззараживание воздуха.

В учреждениях культуры и спорта, в клубных учреждениях отменены все мероприятия.

В торговых организациях проводится мониторинг на предмет ценообразования, наличия запасов продовольственных товаров. Представителей торговых организаций просят помогать пожилым людям с доставкой продуктов питания на дом.

С 18 марта на входе в здание администрации Абакана проводится проверка температуры тела посетителей и сотрудников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане зафиксирован один подтверждённый случай коронавируса. Заболевший приехал в столицу Хакасии после отдыха в Германии. В городе введён режим ЧС.

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