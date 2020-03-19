Махачкала, , 08:42 — REGNUM В хищении бюджетных денег заподозрили в Дагестане главу Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова, его заместителя, родного брата, а также директора одной из детско-юношеских спортивных школ. Против них возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе СК РФ по республике.

По версии следствия, приказами директора спортшколы от 2011 и 2015 годов Залибеков, его заместитель и брат были назначены тренерами-преподавателями по вольной борьбе и ежемесячно получали заработную плату.

С января 2017 по август 2019 года директор спортшколы включал всех троих в расписание занятий и табели учета использования рабочего времени. При этом директор знал, что фактически они не выполняют никакой работы и занимают должности лишь формально. В итоге подозреваемым была начислена зарплата на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Следствие намерено добиться возмещения подозреваемыми ущерба, причиненного бюджету Дагестана. Расследование продолжается.