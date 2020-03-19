Оренбург, , 08:38 — REGNUM В Оренбурге арестованы двое студентов вуза, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники изъяли более 22 кг наркотических веществ синтетического происхождения. Партии были приготовлены для сбыта наркоманам.

По данным ведомства, парень и девушка приобрели наркотики в Башкирии и доставили партию в Оренбург, где были задержаны с поличным. При студентах обнаружено около 1 кг наркотиков. Предполагался сбыт наркотических веществ бесконтактным способом.

В ходе обыска по месту жительства студентов также обнаружены крупные партии наркотических веществ. Самая крупная партия обнаружена в лесополосе на территории Подмосковья. Наркотики (21 кг) в тайнике были приготовлены для двух оренбургских студентов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.

В настоящее время полиция устанавливает других участников совершения преступления.