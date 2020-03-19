Амстердам, , 08:35 — REGNUM Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов 18 марта сообщает, что в течении дня зарегистрировано 346 новых случаев заражения коронавирусом. 15 человек скончалось от последствий вируса COVID-19.

Накануне, 17 марта, было зарегистрировано 292 новых случаев заражения и 19 жертв.

Общее число жертв от коронавируса в Нидерландах теперь составляет 58 человек, а общее число заражений — 2.051 случаев. Как и в предыдущие дни, наибольшее число заражений наблюдается в провинции Северный Брабант (759). За ней следуют провинции Лимбург (265) и Южная Голландия (241).