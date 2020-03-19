Барнаул, , 08:34 — REGNUM Употребление интерферонов для профилактики коронавирусаCOVID-19 опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский врач многолетней общей практики Игорь Червяков.

«Интерферон — это искусственный белок, медиатор воспаления, «притягивающий» антитела к очагу воспаления. Все якобы противовирусные типа «Арбидол», являются стимуляторами выработки в организме этого белка. Раньше считалось, что такая реакция ускорит гибель вируса. Но в реальности все иначе. Интерфероны опасны. Ни для профилактики, ни для лечения коронавируса их применять нельзя!» — заявил доктор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в России было зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции.