Южно-Сахалинск, 19 марта 2020, 08:36 — REGNUM Новая партия защитных медицинских масок поступила в аптеки и поликлиники Сахалинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Утром 19 марта автомобилями маски отправлены в северные районы. В Оху и на Курилы товар будет доставлен самолётами.
«Сахалинская область своевременно подала заявку, в результате в аптечную сеть поступит крупная партия масок — 150 тыс. штук. Также пришли 13 тыс. многоразовых масок», — сообщил министр здравоохранения области Владимир Ющук.
Для того чтобы исключить спекуляции, маски в аптеках региона будут отпускать из расчета 10 штук в одни руки одноразовых масок и 5 многоразовых.
Масками в Сахалинской области обеспечат и заболевших простудными заболеваниями людей. Им бесплатно на период лечения предоставят комплекты, состоящие из 14 масок. Для этого в поликлиники региона направлено 250 тыс. масок.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока наблюдается острый дефицит медицинских масок.