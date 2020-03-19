Новосибирск, 19 марта 2020, 08:31 — REGNUM Новосибирский региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Экология — Новосибирск» — временно приостанавливает приём потребителей из-за коронавируса.
Приём приостанавливается во всех фронт-офисах, расположенных на территории региона.
«В случае, если личное посещение отменить невозможно, посетителям необходимо обязательно использовать маски и принимать другие меры для профилактики распространения инфекций. Специалисты фронт-офиса примут документы, но личный контакт будет минимизирован», — уточняет регоператор.
Отмечается, что эти меры не отразятся на предоставлении услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Ранее Новосибирский оперный театр перенёс показ спектаклей из-за коронавируса.
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