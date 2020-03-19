Париж, , 08:27 — REGNUM Многие жители Франции появились у открытых окон, чтобы поаплодировать и, таким образом, воздать должное медицинскому персоналу, который находится на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса, передает BFM TV.

По всей Франции, от Мюлуза до Марселя, через Париж или Лаваль, 18 марта около 20:00 в окнах раздавались аплодисменты.

В Мюлузе, особенно пострадавшем от этой болезни, люди приветствовали, насвистывали и кричали «спасибо» из своих окон.

Таким образом, жители Франции следуют примеру граждан Италии и Испании, которые вечером оказываются на своих балконах, чтобы отдать дань сестринскому персоналу. Эти три страны больше всего пострадали от коронавируса в Европе.

Напомним, во Франции было подтверждено 9134 случая заражения, а с начала эпидемии скончались 264 человека.

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